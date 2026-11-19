Ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Abdullah Kavukcu'nun istifasının ardından transfer masasında yer alacak isimler netleşti. Başkan Dursun Özbek'in sürece doğrudan ağırlık koyacağı yeni yapılanmada kilit rol oynayacak isimler belli oldu.
Galatasaray'da ocak ayında kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalar devam ederken, transfer sürecini yönetecek isimler de netleşti.
Sarı-kırmızılılarda Abdullah Kavukcu'nun istifa etmesi sonrasında ardından, transfer görüşmelerinde kimin etkin rol üstleneceği merak konusu olmuştu. TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadroya katılması düşünülen oyuncuların değerlendirilmesi ve bütçe konularında daha aktif bir rol üstlenecek.
Haberde, Özbek'in Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne daha çok giderek teknik direktör Okan Buruk ile doğrudan iletişimde kalmayı planladığı belirtildi.
Öte yandan Galatasaray Sportif A.Ş. Baskan Vekili Maruf Güneş’in transfer görüşmelerinde ve toplantılarında yer alacağı öğrenildi. Haber detayında, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'ın da tesislerde daha çok bulunması ve transfer süreçlerinde görev alması öngörülüyor.
Ayrıca son yıllarda sarı kırmızılı kulübün yaptığı birçok önemli transferde rol oynayan menajer George Gardi'nin önceki dönemlere oranla daha çok sürece dahil olacağı belirtildi.
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