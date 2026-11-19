Haberde, Özbek'in Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne daha çok giderek teknik direktör Okan Buruk ile doğrudan iletişimde kalmayı planladığı belirtildi.





Öte yandan Galatasaray Sportif A.Ş. Baskan Vekili Maruf Güneş’in transfer görüşmelerinde ve toplantılarında yer alacağı öğrenildi. Haber detayında, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'ın da tesislerde daha çok bulunması ve transfer süreçlerinde görev alması öngörülüyor.