Bir dönem Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süre meşgul eden Arjantinli yıldız Ever Banega, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
Son olarak Arjantin ekiplerinden Defensa y Justicia forması giyen Banega, Copa Potrero organizasyonu sırasında ESPN'e konuştu.
Daha önce futbolu bırakma kararının yüzde 80 kesinleştiğini söyleyen 38 yaşındaki futbolcu, son açıklamasında kararını netleştirdi.
Banega, "Yüzde 100 emekli oluyorum. Dün yüzde 80 demiştim ancak bugün oynarken artık bunun bana göre olmadığını anladım. Hayatta başka şeyler yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Arjantinli futbolcu, Lionel Messi'den Inter Miami'ye transfer olmak için telefon gelse bile kararını değiştirmeyeceğini söyledi.
GALATASARAY TRANSFERİ İÇİN ÇOK UĞRAŞMIŞTI
Ever Banega, 2019 yılında Galatasaray'ın transfer gündeminin en önemli isimlerinden biri olmuştu. Sarı-kırmızılılar, Sevilla forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu.
Dönemin Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Galatasaray'dan Banega için resmi teklif almadıklarını açıklamıştı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise oyuncuyla ilgili görüşmelerin bulunduğunu ancak henüz netleşen bir durum olmadığını belirtmişti.
2021 yılında da Banega'nın adı yeniden Galatasaray ile anılmış, Al-Shabab forması giyen futbolcunun sarı-kırmızılı kulübe önerildiği öne sürülmüştü. Ancak yıldız oyuncunun Galatasaray'a transferi hiçbir dönemde gerçekleşmedi.
SEVİLLA'DA ÜÇ KEZ AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU OLDU
Profesyonel kariyerine Boca Juniors'ta başlayan Ever Banega; Valencia, Atletico Madrid, Sevilla, Inter, Al-Shabab, Newell's Old Boys ve Defensa y Justicia formalarını giydi.
Özellikle Sevilla'da gösterdiği performansla Avrupa futbolunda önemli bir iz bırakan Arjantinli orta saha, İspanyol ekibiyle üç kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Arjantin Milli Takımı'nda da 65 kez görev yapan Banega, 2007 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve 2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan kadrolarda yer aldı. 2018 Dünya Kupası'nda da ülkesini temsil etti. 38 yaşındaki futbolcu, 19 yıllık profesyonel kariyerinin ardından yeşil sahalara veda etti.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.