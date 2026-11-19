Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig devleri, Napoli'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne için harekete geçti. İtalyan ekibinin 35 yaşındaki futbolcunun ocak ayında ayrılığı için belirlediği bonservis bedeli belli oldu.
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer piyasasında hareketlilik artmaya başladı. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Süper Lig ekipleri, Napoli forması giyen Belçikalı orta saha Kevin De Bruyne'yi gündemine aldı. Tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmaya sıcak bakması, transfer ihtimalini güçlendirdi.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli, Kevin De Bruyne'nin ocak ayında takımdan ayrılmasına izin verebilir. İtalyan ekibinin, 35 yaşındaki yıldız futbolcunun transferi için yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.
Süper Lig devleri yakından takip ediyor
Napoli'den ayrılma ihtimali gündeme gelen De Bruyne için Süper Lig'in önde gelen kulüplerinin de devrede olduğu biliniyor.
35 yaşındaki tecrübeli orta saha, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Kariyeri boyunca Avrupa futbolunun en önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilen De Bruyne'nin ocak ayında nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
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