İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli, Kevin De Bruyne'nin ocak ayında takımdan ayrılmasına izin verebilir. İtalyan ekibinin, 35 yaşındaki yıldız futbolcunun transferi için yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.





Süper Lig devleri yakından takip ediyor





Napoli'den ayrılma ihtimali gündeme gelen De Bruyne için Süper Lig'in önde gelen kulüplerinin de devrede olduğu biliniyor.