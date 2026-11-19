UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 6. ve son maçında, Fransa ile A Milli Futbol Takımı, Fransa’nın Bordeaux şehrindeki Atlantique Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Türk milli takımı, maç önü seremonisine katıldı.

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Birleşik Krallık ve İrlanda ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın eleme grupları kura çekimi için geri sayım başladı. UEFA'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, toplam 54 ülkenin mücadele edeceği elemelerde A Milli Futbol Takımı'mız 2. torbada yer alıyor.

Eleme sistemi ve katılım formatı

Kura çekimi sonucunda 6 grup 5 takımlı, 6 grup ise 4 takımlı olarak oluşturulacak. A Milli Takım; 1, 3 ve 4. torbalardan birer takımla eşleşecek ve kura durumuna göre 5. torbadan da bir rakiple aynı grupta yer alacak. Eleme müsabakalarının ardından 12 grup lideri ile birlikte en iyi 8 grup ikincisi, doğrudan EURO 2028 finallerine katılım hakkı elde edecek.

EURO 2028 Elemeleri Torbaları

1.TORBA

İngiltere

Portekiz

Fransa

Almanya

İspanya

Belçika

Hollanda

Norveç

Yunanistan

İtalya

Danimarka

Hırvatistan

2.TORBA

Galler

Sırbistan

Türkiye

Çekya

İsviçre

İsveç

Avusturya

Kuzey İrlanda

Slovenya

Bosna-Hersek

Macaristan

İrlanda Cumhuriyeti

3.TORBA

Ukrayna

İskoçya

Kosova

Polonya

İsrail

Romanya

Gürcistan

Kuzey Makedonya

Karadağ

Arnavutluk

İzlanda

Slovakya

4.TORBA

Estonya

Belarus

Faroe Adaları

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

Finlandiya

Moldova

Ermenistan

Bulgaristan

Kazakistan

Lüksemburg

Litvanya

San Marino

5.TORBA

Malta

Azerbaycan

Litvanya

Andorra

Cebelitarık

Lihtenştayn

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