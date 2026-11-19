Birleşik Krallık ve İrlanda ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın eleme grupları kura çekimi için geri sayım başladı. UEFA'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, toplam 54 ülkenin mücadele edeceği elemelerde A Milli Futbol Takımı'mız 2. torbada yer alıyor.
Eleme sistemi ve katılım formatı
Kura çekimi sonucunda 6 grup 5 takımlı, 6 grup ise 4 takımlı olarak oluşturulacak. A Milli Takım; 1, 3 ve 4. torbalardan birer takımla eşleşecek ve kura durumuna göre 5. torbadan da bir rakiple aynı grupta yer alacak. Eleme müsabakalarının ardından 12 grup lideri ile birlikte en iyi 8 grup ikincisi, doğrudan EURO 2028 finallerine katılım hakkı elde edecek.
EURO 2028 Elemeleri Torbaları
1.TORBA
- İngiltere
- Portekiz
- Fransa
- Almanya
- İspanya
- Belçika
- Hollanda
- Norveç
- Yunanistan
- İtalya
- Danimarka
- Hırvatistan
2.TORBA
- Galler
- Sırbistan
- Türkiye
- Çekya
- İsviçre
- İsveç
- Avusturya
- Kuzey İrlanda
- Slovenya
- Bosna-Hersek
- Macaristan
- İrlanda Cumhuriyeti
3.TORBA
- Ukrayna
- İskoçya
- Kosova
- Polonya
- İsrail
- Romanya
- Gürcistan
- Kuzey Makedonya
- Karadağ
- Arnavutluk
- İzlanda
- Slovakya
4.TORBA
- Estonya
- Belarus
- Faroe Adaları
- Güney Kıbrıs Rum Kesimi
- Finlandiya
- Moldova
- Ermenistan
- Bulgaristan
- Kazakistan
- Lüksemburg
- Litvanya
- San Marino
5.TORBA
- Malta
- Azerbaycan
- Litvanya
- Andorra
- Cebelitarık
- Lihtenştayn
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