UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'un son haftasında Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmada Norveç, deplasmanda Danimarka karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı. VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı 90+6. dakikada gole çeviren Erling Haaland, takımını ikili averajla çeyrek finale taşıdı.
UEFA Uluslar Ligi'nin grup aşaması, oynanan 8 maçla sona erdi. A Ligi 4. Grup'ta Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede Norveç, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Danimarka'yı 3-2 yenerek ikili averajla çeyrek finale yükseldi.
Uzun yıllar unutulmayacak maçta Danimarka, Höjlund ve Höjbjerg ile 2-0 öne geçti. Norveç, Erling Haaland ve Odegaard ile bulduğu gollerle maça dengeyi getirdi. Karşılaşmanın 83. dakikasında eşitliği yakalayan Norveç, son dakikada ise tarihi bir gol attı.
Norveç atağında Danimarka ceza sahası içine atılan topa Danimarkalı futbolcu müdahalede bulundu. Ardından maçın hakemi Halil Umut Meler, potansiyel penaltı şüphesi nedeniyle VAR hakemi Fedayi San tarafından monitöre çağrıldı.
Pozisyonu inceleyen Meler, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Erling Haaland takımını öne geçirdi ve bu skorla Norveç, 90+6. dakikada bulduğu golle Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
2 farklı geriye düşmesine rağmen maçı son dakika golüyle kazanan Norveç, tarihi bir galibiyete imza atarken karşılaşma dünya basınında da geniş yer buldu.
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