Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu sezon sergilediği performansla Avrupa futbolunun öne çıkan santrforları arasındaki yerini koruyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Nijeryalı futbolcu, bu kez Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki isabetli şut istatistiğiyle gündeme geldi.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu sezon sergilediği performansla Avrupa futbolunun öne çıkan santrforları arasındaki yerini koruyor.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Nijeryalı futbolcu, bu kez Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki isabetli şut istatistiğiyle gündeme geldi.
MBAPPE İLK SIRADA, OSIMHEN TAKİPTE
Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla isabetli şut çeken futbolcular sıralamasında Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe zirvede bulunuyor.
Mbappe, rakip kaleyi bulan 34 şutla listenin ilk sırasında yer alırken, Victor Osimhen 25 isabetli şutla ikinci sıraya yerleşti. Böylece Galatasaray'ın golcüsü, bu alanda Avrupa'nın en önemli yıldızlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.
11 MAÇTA 13 GOLE KATKI
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 resmi karşılaşmada 10 gol ve 3 asist kaydetti. Nijeryalı yıldız, toplam 13 gole doğrudan katkı sağlayarak sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri oldu.
Osimhen, sakatlığı nedeniyle takımını bir süredir yalnız bıraksa da sezon başından bu yana ortaya koyduğu istatistiklerle Avrupa'nın en üretken golcüleri arasında yer almayı sürdürüyor.
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