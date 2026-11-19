Mbappe, rakip kaleyi bulan 34 şutla listenin ilk sırasında yer alırken, Victor Osimhen 25 isabetli şutla ikinci sıraya yerleşti. Böylece Galatasaray'ın golcüsü, bu alanda Avrupa'nın en önemli yıldızlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.



