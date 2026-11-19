Kroos, "Ali Sami Yen'deki atmosfer gerçekten kulakları sağır edecek düzeydeydi. Özellikle maçın ilk dakikalarını hatırlıyorum. Başlama vuruşunu sanırım biz yapmıştık ve taraftarlar, topu ilk kaybettiğimiz ana kadar bizi sürekli ıslıkladı. Neyse ki bu uzun sürmedi ancak inanılmaz bir gürültü vardı" ifadelerini kullandı.



