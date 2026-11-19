Real Madrid formasıyla sayısız başarıya imza attıktan sonra 2024 yılında futbolu bırakan Toni Kroos, Galatasaray'ın stadında yaşadığı atmosferi unutamadı. Alman futbol efsanesi, Ali Sami Yen'deki taraftar baskısını anlatırken kullandığı ifadelerle sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Real Madrid formaları giyen Toni Kroos, katıldığı YouTube programında kariyeri boyunca karşılaştığı stat atmosferlerinden söz etti.
Galatasaray'ın stadındaki atmosferden oldukça etkilendiğini belirten Alman yıldız, özellikle maçın ilk dakikalarında yaşananları unutamadığını dile getirdi.
Kroos, "Ali Sami Yen'deki atmosfer gerçekten kulakları sağır edecek düzeydeydi. Özellikle maçın ilk dakikalarını hatırlıyorum. Başlama vuruşunu sanırım biz yapmıştık ve taraftarlar, topu ilk kaybettiğimiz ana kadar bizi sürekli ıslıkladı. Neyse ki bu uzun sürmedi ancak inanılmaz bir gürültü vardı" ifadelerini kullandı.
"Kulaklarında fiziksel bir baskı hissediyorsun"
Tribünlerden yükselen sesin yalnızca yüksek gürültüden ibaret olmadığını vurgulayan Kroos, Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosferin futbolcular üzerinde ciddi bir baskı yarattığını söyledi.
Alman futbol efsanesi, "Sadece yüksek ses değil, kulaklarında fiziksel bir baskı da hissediyordun. Gerçekten çok özel bir deneyimdi" sözleriyle Galatasaray deplasmanının kendisinde bıraktığı etkiyi anlattı.
Galatasaray'a karşı iki kez sahaya çıktı
Toni Kroos, futbolculuk kariyerinde Galatasaray'a karşı iki kez mücadele etti. Alman yıldızın formasını giydiği Real Madrid, sarı-kırmızılı ekibi 2013 yılında 6-1, 2019 yılında ise 1-0 mağlup etti.
2019'da İstanbul'da oynanan karşılaşmada Real Madrid'in galibiyet golünü kaydeden isim de Toni Kroos olmuştu. Yıldız futbolcu, yıllar sonra yaptığı açıklamayla Galatasaray deplasmanında yaşadığı atmosferi bir kez daha gündeme taşıdı.
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