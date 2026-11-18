A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kamerun maçları kamp kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kamerun ile oynayacağı iki hazırlık maçının kamp kadrosu belli oldu. Milliler hazırlıklara 21 Kasım Cumartesi günü Riva'da başlayacak, Türkiye 1 Aralık ve 4 Aralık'ta Antalya'da Kamerun ile karşılaşacak.