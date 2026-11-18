Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Göztepe, maç hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, şut ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenman taktiksel oyunla tamamlandı
Top kapma ve 5'e 2 pas çalışmasının yapıldığı antrenman, taktiksel oyunla tamamlandı.
Göztepe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Takım, 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.
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