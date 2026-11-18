Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi, ev sahibi takımından bilet açıklaması geldi.
Yapılan açıklamada, maçın kendi sahalarında oynanamayacak olmasından duyulan üzüntü vurgulanırken, kombine sahiplerinin yaşadığı mağduriyetin telafisi için kulüp tarafından birtakım kararlar alındı.
Öncelikli Bilet Alımı:2026-27 futbol sezonu tüm kombine sahiplerine, Samsunspor maçı için 19 Kasım Perşembe günü saat 11.00'den 20 Kasım Cuma günü 15.00'e kadar geçerli öncelikli bilet alım hakkı tanınacak.
Kombine İndirimi:Stadyumda oynanan son iç saha maçındaki bilet satış kategorilerindeki bedele karşılık gelen tutar, önümüzdeki sezonun kombine yenileme ve satın alma işlemlerinde indirim olarak uygulanacak.
GSStore Hediye Çeki:Tüm kombine sahiplerine GSStore mağazalarında kullanılmak üzere özel hediye çeki tanımlanacak.
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