Yüksel Yıldırım'dan Amedspor çıkışı: O sözler gündem oldu

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçen yaz transfer döneminde kadrolarına katmak istedikleri Samuel Ballet hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Antalyaspor'dan 2 milyon euro bonservis bedeli talep edildiğini belirten Yıldırım, bu rakamı yüksek bulduklarını ve 1 milyon euro teklif ettiklerini söyledi. Ballet'in Amedspor'a transfer olması üzerine Yıldırım'ın kullandığı ifadeler ise gündem yarattı.