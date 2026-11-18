Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Samsunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı.
İdman çift kale maçla sona erdi
Antrenman, iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü ve çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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