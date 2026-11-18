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Fenerbahçe, Mila Su ile sponsorluk anlaşması imzalayacağını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmanın 2026/2027 sezonunda tüm branşları ve kulüp tesislerini kapsayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin resmî su tedarikçisi Mila Su, yeni sezonda kulübün tüm branşlarının ve tesislerinin su ile maden suyu ihtiyacını karşılayacak.

İmza töreninin tarihi belli oldu

İki taraf arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecek törene, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Fatih Aslan ile Mila Su Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eren Dişli katılacak.

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Basına açık olarak gerçekleştirilecek imza töreniyle birlikte iki kurum arasındaki sponsorluk anlaşması resmiyet kazanacak.

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