Türk kulüplerine transfer tuzağı: Rus yıldız üzerinden dolandırıcılık iddiası

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Matvey Kislyak'la ilgili Rusya'dan gündem olan bir iddia geldi. Gazeteci Ivan Karpov, Türk kulüplerine CSKA Moskova adına teklif götürdüğünü iddia eden bir kişinin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını öne sürdü. Karpov, Fenerbahçe hakkında ortaya atılan transfer iddiasının perde arkasını da anlattı.