Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Matvey Kislyak'la ilgili Rusya'dan gündem olan bir iddia geldi. Gazeteci Ivan Karpov, Türk kulüplerine CSKA Moskova adına teklif götürdüğünü iddia eden bir kişinin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını öne sürdü. Karpov, Fenerbahçe hakkında ortaya atılan transfer iddiasının perde arkasını da anlattı.
Rus gazeteci Ivan Karpov, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu öne sürülen Matvey Kislyak hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Karpov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda kendisini CSKA Moskova temsilcisi olarak tanıtan bir kişinin Türk kulüpleriyle iletişime geçtiğini ileri sürdü.
Rus gazetecinin açıklaması şöyle:
"Bir dolandırıcı kendisini CSKA temsilcisi olarak tanıtıp Kislyak’ı pazarlıyor: Sinan adındaki bu sahtekâr, Türkiye’deki kulüplerle iletişime geçerek Moskova ekibi adına görüşmeler yürütmeye çalışıyor. Ayrıca bu durumu, sahte sansasyonlara meraklı medyaya da sızdırıyor. Fenerbahçe’nin CSKA ile Kislyak’ın transferini görüştüğü ve sözde bir ilerleme kaydettiği yönündeki yalan haber de tam olarak bu şekilde ortaya çıktı. Şu anda ne Moskova kulübü ne de orta saha oyuncusunun menajerleri bu Türk takımıyla herhangi bir görüşme yürütüyor.”
CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı, Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Rus futbolcu, bu sezon çıktığı 18 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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