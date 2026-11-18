Rus gazetecinin açıklaması şöyle:





"Bir dolandırıcı kendisini CSKA temsilcisi olarak tanıtıp Kislyak’ı pazarlıyor: Sinan adındaki bu sahtekâr, Türkiye’deki kulüplerle iletişime geçerek Moskova ekibi adına görüşmeler yürütmeye çalışıyor. Ayrıca bu durumu, sahte sansasyonlara meraklı medyaya da sızdırıyor. Fenerbahçe’nin CSKA ile Kislyak’ın transferini görüştüğü ve sözde bir ilerleme kaydettiği yönündeki yalan haber de tam olarak bu şekilde ortaya çıktı. Şu anda ne Moskova kulübü ne de orta saha oyuncusunun menajerleri bu Türk takımıyla herhangi bir görüşme yürütüyor.”