Berke Özer'in performansının Dünya Kupası'ndan bu yana üst düzeyde olduğuna işaret eden deneyimli yorumcu, şu ifadeleri kullandı:





"Türk Milli Takımı'nın birinci kalecisi Berke midir, Uğurcan Çakır mı? Berke'dir. Bak, geçen yıl Uğurcan olsa amenna... Ama bu sene, A Milli Takım Dünya Kupası'ndan beri ve bugüne kadar Berke'nin performansı... Üstelik Berke'nin oynadığı lig Fransa Ligi. Paris'e karşı oynuyor, Lyon'a karşı oynuyor, Olimpique Marsilya'ya karşı oynuyor. Yani adam, Moldova Ligi'nde falan oynamıyor."