3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattına giren Denizli İdmanyurdu'nda yeni çalıştırıcı belli oldu.
Denizli ekibi, Gökhan Kaynak ile teknik direktör olarak anlaşmaya vardı.
Sezona Okan Kayhan ile giren Denizli İdmanyurdu'nda, Kayhan'ın ayrılmasının ardından anlaşmaya varılan Eser Kardeşler de 8 maçın sonunda maddi sıkıntıları gerekçe göstererek görevini bırakmıştı. Kaynak ise geçen sezon görev aldığı Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücüspor'da alt sıralardan aldığı takımla sezonu 59 puanla lider tamamlamıştı.
Yardımcılıkları Akol ve Cimbılaz üstlenecek
Kaynak'ın yardımcılık görevlerini Tevfik Akol ile Mertcan Cimbılaz üstlenecek. Kaleci antrenörlüğü görevini ise Ergin Duru yürütecek.
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