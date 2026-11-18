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Göztepe'nin ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes, TRENDYOL Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelmeden önce kendini göstermeye başladı.

Geçen sezonun devre arasında İsviçre'nin Servette takımından gelen 26 yaşındaki 10 numara, ilk dönemlerinde sakatlıklarla boğuştu.

Efkan Bekiroğlu ile forma rekabeti

İlk dönemlerinde çok fazla varlık ortaya koyamayan İsviçreli 10 numara, bu sezon mevkidaşı Efkan Bekiroğlu ile girdiği forma rekabetinde bir adım öne çıktı.

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Antunes, ligdeki 11 maçın 9'unda şans bulurken 2 müsabakayı sakatlık nedeniyle kaçırdı.

Özellikle son haftalarda ilk 11'in değişmezi olan Antunes, 1 gol attı ve 2 de asist yaptı.

Efkan da Antunes gibi 9 maçta oynadı ancak yalnızca 2 müsabakaya ilk 11'de çıktı. Efkan, toplamda 2 kez fileleri sarsmayı başardı.

DHA Göztepe'de Alexis Antunes, Efkan Bekiroğlu ile süren forma rekabetinde bir adım öne çıktı; pazar günü Erzurumspor FK deplasmanında sahada olacak.

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