Milli takım arasında Kolombiya formasıyla Şili karşısında sahaya çıkan Galatasaray'ın deneyimli stoperi Davinson Sanchez, müsabakanın henüz 24. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara gelmiş ve sarı-kırmızılı camiada büyük bir endişeye yol açmıştı.
Karşılaşmanın ardından sağlık durumu merakla beklenen Kolombiyalı savunmacıdan Galatasaray teknik heyetini ve taraftarları rahatlatan haber geldi. Durumunun ciddi olmadığını belirten tecrübeli futbolcu, "Tedbir amaçlı oyundan çıktım" ifadelerini kullanarak önemli bir sakatlığının bulunmadığının sinyalini verdi.
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