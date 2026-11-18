3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste aldığı galibiyetlerle ilk 5'e giren Karşıyaka, Alanya 1221 ile pazar günü evinde oynayacağı karşılaşma için Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı kullanma kararı aldı.
Yeşil-kırmızılılar, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki bakım çalışmalarının sürmesi nedeniyle iç sahadaki Bigaspor müsabakasını Bornova'da oynamıştı.
Gemlik Sümerbey maçına ise İzmir Atatürk Stadı'nda çıkan takım, rotasını yeniden Bornova olarak belirledi.
Taraftara yeterli kapasite verilmedi
Yönetimin bu kararı, İzmir Atatürk Stadı'nda taraftarlara yeterli kapasite verilmemesi nedeniyle aldığı ifade edildi.
Gemlik Sümerbey karşılaşmasında açık tribüne seyirci alınmamış, kapalı tribünü ise iki takımın seyircisi paylaşmıştı.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Karşıyaka maçından bir gün önce Gaziemir SK-Altay müsabakası oynanacak.
Yeşil-kırmızılı taraftarların, zirve mücadelesinde takıma tam destek vermesi bekleniyor.
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