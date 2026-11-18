Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde İzmir'i temsil eden Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor, A Milli Takım'a 1'er oyuncu göndermenin gururunu yaşıyor.

Karşıyaka'dan kısa forvet Yavuz Gültekin ile Petkimspor'dan uzun forvet Yiğit Onan, ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna davet edildi.

Milliler, 26 Kasım Perşembe günü Roma'da İtalya ile oynayacağı FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu üçüncü maçına çıkacak.

Reklam Reklam

Türkiye, 29 Kasım Pazar günü ise evinde İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Kulüplerden başarı dileği

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Yavuz Gültekin, A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri için açıklanan 20 kişilik aday kadrosuna davet edildi. Oyuncumuz Yavuz Gültekin'e milli takım formasıyla çıkacağı bu yolculukta başarılar diliyoruz" denildi.

Aliağa temsilcisinin açıklamasında ise "Oyuncumuz Yiğit Onan, A Erkek Milli Takımımızın İtalya ve İzlanda karşılaşmaları için açıklanan aday kadrosuna davet edildi. Yiğit'e ve Milli Takımımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

DHA Karşıyaka'nın kaptanı Yavuz Gültekin, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri için A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edildi.

Reklam Reklam

Spor

Romelu Lukaku Fenerbahçe'yi de bırakıyor: Eski kulübüne transfer olacak

Spor

Detroit Spurs'ü durdurdu

Spor

Yukatel Denizli Basket, FIBA Europe Cup'ta Benfica'yı 78-70 mağlup etti