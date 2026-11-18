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Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında sahasında konuk ettiği Fransa ekibi LDLC ASVEL'i 115-81 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım organizasyondaki 8. galibiyetini elde ederken, LDLC ASVEL Avrupa Ligi'nde 8. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe 7 iç saha maçını da kazandı

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı İspanyol hakemler Carlos Cortes ve Alberto Baena ile Litvanyalı Saulius Racys yönetti.

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 iç saha maçını da kazanmayı başardı.

Yüksek şut yüzdesi yakaladığı ve dış atışlardan 6 isabet bulduğu ilk periyodu Fenerbahçe Tarfin 32-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte kenardan gelen oyunculardan önemli skor katkısı alan sarı-lacivertliler, 16. dakikada farkı 25'e kadar çıkardı: 49-24.

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Çabuk toparlanan Fransa temsilcisi, 9-0'lık seri yakaladığı kalan bölümde 15 sayı kaydetti, Fenerbahçe'nin ise 5 sayı atmasına izin verdi. Sarı-lacivertli takım soyunma odasına 54-39 önde gitti.

DHA Fenerbahçe Tarfin ile LDLC ASVEL arasındaki EuroLeague 12. hafta maçında sarı-lacivertli oyuncu top sürerken rakibinin savunmasıyla karşılaştı.

Üçüncü periyot 12-0'lık seriyle başladı

Üçüncü periyoda 12-0'lık seriyle müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, yıldız oyuncusu Larkin ile 5'i dış atışlardan olmak üzere 20 sayı buldu.

Sarı-lacivertli takım 25. dakikada farkı 34'e çıkardı: 79-45. Bu çeyreği 89-61 üstün bitirdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, farkı yeniden açtı. Baştan sona üstün bir performans gösterdiği karşılaşmayı 115-81 kazandı.

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DHA Fenerbahçe Tarfin'de Larkin, LDLC ASVEL'i 115-81 yendiği EuroLeague 12. hafta maçında topu süren oyuncusuyla rakip savunmayı aşmaya çalışıyor.

12 Oyuncu da skor üretti

Fenerbahçe Tarfin'de Larkin 25, Juzang 15, Horton Tucker 11, Shields, Powell, Sargiunas ve Bingham 8'er sayı kaydetti. Forrest, Baldwin ve Clyburn 7'şer, Sertaç Şanlı 6, Melih Mahmutoğlu ise 5 sayı attı. Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un takımında 12 oyuncunun tamamı skor üretti.

LDLC ASVEL'de Dossou-Yovo 19, Jackson 14, Fodzo Dada 12, Massa 11, Washington 9, Gach 8, Sestina 5 ve Waters 3 sayı kaydetti. Başantrenörlüğünü Tony Parker'ın yaptığı konuk ekibin kadrosunda Besson, Lighty ve Bassoumba da yer aldı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

DHA Fenerbahçe Tarfin'in 21 numaralı oyuncusu, LDLC ASVEL'in Fodzo Dada'yı geçerek top kontrolü için hamle yaparken rakibinin elleri arasında kaldı.

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