Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, Amerikan Basketbol Ligi'nin alt organizasyonu G Lig'de (NBA G League) forma giyiyor. Yurtseven, takımı Rio Grande Valley Vipers'ın Texas Legends'ı 105-97 yendiği maçta 42 sayı attı.
Fifth Third Arena'da 42 sayı, 11 ribaunt
Fifth Third Arena'daki mücadelede Rio Grande Valley Vipers formasıyla 38 dakika sahada kalan Yurtseven, 42 sayıya 11 ribaunt ve 2 blok ekledi.
Kariyer sayı rekoru kırıldı
Milli basketbolcu, karşılaşma boyunca 26'da 18 isabet kaydetti. Bu performansla ligdeki kariyer sayı rekorunu kırdı.
Sezon ortalamaları
Bu sezon takımıyla 4 maça çıkan Ömer Faruk, maç başına 22 sayı, 7,5 ribaunt ve 1 blok ortalamalarını yakaladı.
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