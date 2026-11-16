LeBron James asistte Kidd'i geçti

LeBron James, takımının Indiana Pacers'ı 131-124 yendiği mücadelede 15 sayı, 11 asistle mücadele etti. Kariyerinde 12 bin 92 asiste ulaşan James, NBA'de tüm zamanların asist sıralamasında Kidd'i (12 bin 91) geçerek üçüncü basamağa yerleşti. John Stockton (15 bin 806) ve Chris Paul (12 bin 552), James'in önünde ilk iki sırada yer aldı.

Sezonun 11. galibiyetine ulaşan 76ers'ta Jaylen Brown 31 ve Tyrese Maxey 27 sayıyla oynadı.

Pacers'ta Pascal Siakam'ın 31 ve Kelly Oubre Jr'ın 16 sayısı, sezonun 9. mağlubiyetini önleyemedi.

LEBRON JAMES PASSES JASON KIDD 🚨 ASSIST NO. 12,092. THIRD ALL-TIME IN ASSISTS FOR LBJ! https://t.co/p5LBQeY9v7 — NBA (@NBA) November 15, 2026

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