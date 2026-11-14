Alperen Şengün'den NBA'de tarihi performans

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, sahasında ağırladığı Utah Jazz'ı 125-118 mağlup etti. Bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Rockets'ta gecenin yıldızı Alperen Şengün oldu.

Milli basketbolcu, mücadeleyi 43 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle tamamlayarak galibiyette başrol oynadı.

Alperen Şengün, ortaya koyduğu istatistiklerle Houston Rockets tarihine de geçti. Genç yıldız, Yao Ming ve James Harden'ın ardından kulüp tarihinde bir maçta en az 40 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist barajlarını aşan üçüncü oyuncu oldu.

SENGUN JOINED HAKEEM AND YAO IN HOUSTON'S WEST GROUP A WIN!43 PTS 12 REB 5 AST 17-24 FGM 3rd player in franchise history (joining Hakeem in 1994 and Yao in 2004) to record 40+ PTS, 10+ REB, and 5+ AST on 70%+ FG% since 1956-57, the first season FG% was recorded 🤯 https://t.co/AmAqqkSpwP — NBA (@NBA) November 14, 2026

Reklam Reklam

Spor

Cade Cunningham'dan inanılmaz performans: Kariyer rekoru kırdı