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Alperen Şengün'den NBA'de tarihi performans

10:26, 14/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 10:38, 14/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Alperen Şengün 45 sayılık kariyer rekorunu zorladı.

Houston Rockets'ın Utah Jazz karşısında aldığı galibiyette Alperen Şengün'ün performansı öne çıktı. Millî basketbolcu, 43 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistlik istatistikleriyle takımının üst üste üçüncü zaferine önemli katkı sağladı. Alperen, Rockets tarihinde Yao Ming ve James Harden'ın ardından özel bir istatistik listesine giren üçüncü oyuncu oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, sahasında ağırladığı Utah Jazz'ı 125-118 mağlup etti. Bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Rockets'ta gecenin yıldızı Alperen Şengün oldu.


Milli basketbolcu, mücadeleyi 43 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle tamamlayarak galibiyette başrol oynadı.


Alperen Şengün, ortaya koyduğu istatistiklerle Houston Rockets tarihine de geçti. Genç yıldız, Yao Ming ve James Harden'ın ardından kulüp tarihinde bir maçta en az 40 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist barajlarını aşan üçüncü oyuncu oldu.




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Başlıklar :NBAAlperen ŞengünHouston RocketsUtah Jazz
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Alperen Şengün'den NBA'de tarihi performans
Alperen Şengün 45 sayılık kariyer rekorunu zorladı.
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