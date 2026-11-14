Alperen Şengün'den NBA'de tarihi performans

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, sahasında ağırladığı Utah Jazz'ı 125-118 mağlup etti. Bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Rockets'ta gecenin yıldızı Alperen Şengün oldu.
Milli basketbolcu, mücadeleyi 43 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle tamamlayarak galibiyette başrol oynadı.
Alperen Şengün, ortaya koyduğu istatistiklerle Houston Rockets tarihine de geçti. Genç yıldız, Yao Ming ve James Harden'ın ardından kulüp tarihinde bir maçta en az 40 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist barajlarını aşan üçüncü oyuncu oldu.
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