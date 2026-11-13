Cade Cunningham'dan inanılmaz performans: Kariyer rekoru kırdı

Detroit Pistons, Washington Wizards'ı 144-140 mağlup etti.
Capital One Arena'da oynanan karşılaşmada, Cunningham 52 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparak kariyer rekoru kırdı.
Sezonun 8. galibiyetinde, Ausar Thompson 17 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" ve Paul Reed 13 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.
Ev sahibi ekip Wizard'da Anthony Davis 30 sayı, 15 ribauntla ve Trae Young 37 sayı ve 14 asistle "double-double" yaparak sezonun 9. mağlubiyetini engelleyemedi.
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