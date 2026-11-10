EuroLeague'de 11'inci hafta başlıyor: İşte program

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 11. haftanın perdesi yarın açılacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 11. hafta müsabakaları yarın, 12 Kasım Perşembe ve 13 Kasım Cuma günü oynanacak.
EuroLeague'de yer alan Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Tarfin yarın, Anadolu Efes ile Beşiktaş ise 13 Kasım Cuma günü sahaya çıkacak.
Bu sezon 7 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda 4. sırada yer alan Fenerbahçe, yarın Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a konuk olacak. Accor Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.
Oynadığı maçların 4'ünü kazanan, 6'sını kaybeden 12. basamaktaki Anadolu Efes, 13 Kasım Cuma günü saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İtalya ekibi Virtus Bologna'yı ağırlayacak.
Organizasyonun geride kalan bölümünde 4 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan 13. sıradaki Beşiktaş ise 13 Kasım Cuma günü Fransa'nın LDLC ASVEL takımına konuk olacak. LDLC Arena'da oynanacak haftanın kapanış mücadelesi, TSİ 22.30'da başlayacak.
22.45 Partizan (Sırbistan)-Kosner Baskonia (İspanya)
22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Fenerbahçe Tarfin
22.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Hapoel Tel Aviv (İsrail)
22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)
22.30 Valenci Basket (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)
22.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)-Zalgiris (Litvanya)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)
20.30 Anadolu Efes-Virtus Bologna (İtalya)
22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Barcelona (İspanya)
22.30 LDLC ASVEL (Fransa)-Beşiktaş
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