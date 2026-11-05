Fenerbahçe Tarfin rahat kazandı: Baskonia'yı mağlup etti

EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, sahasında İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 84-65 kazanarak sezonun 7. galibiyetine ulaştı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Tarfin, ilk çeyrekte rakibine büyük üstünlük kurdu ve periyodu 33-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de oyun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 52-32'lik avantajla gitti.
Üçüncü periyotta savunmadaki başarılı performansını sürdüren temsilcimiz, rakibine yalnızca 9 sayı izni verdi. Son çeyreğe 63-41 önde giren Fenerbahçe, kalan bölümde de üstünlüğünü koruyarak parkeden 84-65 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Tarfin'de Horton-Tucker 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer isimlerinden biri olurken, Key 13, Clyburn ise 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. Sarı-lacivertli ekipte toplam 11 oyuncunun skor üretmesi galibiyette önemli rol oynadı.
Öte yandan Dwight Powell, Kosner Baskonia karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı.
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