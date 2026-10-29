Denizli Basket uzatmada yıkıldı

Başantrenör Zafer Aktaş, "Bizim için süreç ağırlaşmaya başladı. Oyun ritmimiz, fiziksel sertliğimiz gün geçtikçe eriyor. Eksiğimiz olduğu da aşikar. Bu durumdan bir an önce çıkmalıyız ki Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde var olmaya devam edebilelim" dedi. Avrupa arenasında üst üste 3 uzak deplasmana çıktığı periyodu tamamlayan Denizli Basket grupta haftaya Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı ağırlayacak.