Gecenin yıldızı Alperen Şengün
10:38, 24/10/2026, Cumartesi
AA
Wembanyama, Alperen'i durduramadı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 29 sayıyla oynadığı maçta San Antonio Spurs'ü 114-110 mağlup etti.
Moody Center'da oynanan karşılaşmada 36 dakika süre alan Alperen Şengün, mücadeleyi 29 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 1 blokla tamamladı.
Son çeyrekte 14 sayı bulan milli oyuncu, Spurs'ün 104-103 öne geçtiği bölümde üst üste dört hücumda sayı üreterek takımını yeniden öne taşıdı.
Karşılaşmanın son saniyesinde Amen Thompson, Victor Wembanyama'nın beraberlik için denediği turnikeyi blokladı.
Sezona 2'de 2 ile başlayan Rockets'ta Kevin Durant 20 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Thompson ise 20 sayı, 10 ribauntla oynadı.
Spurs'te Wembanyama 25 sayı, 13 ribaunt kaydederken, Dylan Harper 20, De'Aaron Fox ise 19 sayı attı.
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