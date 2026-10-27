Alperen Şengün’den kariyer rekoru: Triple-double’ı kıl payı kaçırdı
11:59, 27/10/2026, Salı
AA
Alperen Şengün NBA'de adından söz ettirmeye devam ediyor.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double"a yaklaştığı maçta Atlanta Hawks'ı 120-110 yendi.
Toyota Center'da Hawks'ı ağırlayan Rockets'ta yaklaşık 37 dakika süre alan Alperen Şengün, 29 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle oynadı. Milli basketbolcu, 6 top çalmayla kariyer rekoru da kırdı.
Sezona 4'te 4 ile başlayan Rockets'ta Kevin Durant 22 ve Jabari Smith Jr, 16 sayı kaydetti.
Hawks'ta ise Jalen Johnson'ın 21 ve CJ McCollum'un 20 sayısı sezonun ikinci yenilgisini önleyemedi.
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