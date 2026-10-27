Alperen Şengün’den kariyer rekoru: Triple-double’ı kıl payı kaçırdı

Parkede korkunç gece! Smaç sonrası bacağı kırılan yıldızı gören takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu (VİDEO)

NBA'de Oklahoma City Thunder ile Los Angeles Clippers arasında oynanan maçta korkutan bir sakatlık yaşandı. Thunder'ın yıldız oyuncusu Jalen Williams, smaç girişiminin ardından yere kötü basarak sol bacağından ciddi bir sakatlık geçirdi. Sedyeyle sahadan çıkarılan 25 yaşındaki basketbolcunun durumu takım arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.