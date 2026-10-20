Denizli Basket İsviçre'de

Gruba evinde BC Prievidza'yı 83-69 yenerek başlayan temsilcimiz geçen hafta Portekiz'de SL Benfica'ya 96-91 mağlup olmuştu. İsviçre temsilcisi ise ilk hafta deplasmanda Landau Lions'u 105-83 yenip ardından evinde Bakken Bears'a 78-73 yenildi. Denizli Basket yarın deplasmanda kazanarak gruptan çıkma yarışında avantaj elde etmeye çalışacak. Temsilcimiz 28 Ekim'de ise Landau Lions ile Azerbaycan'da rakip olacak.