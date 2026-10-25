Alperen Şengün'den 'double-double'
10:06, 25/10/2026, Pazar
AA
Alperen Şengün sezona iyi başladı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Atlanta Hawks'ı 121-114 yendi.
State Farm Arena'da Hawks'a konuk olan Rockets, 17 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 1 top çalma ile oynayan Alperen Şengün'ün katkısıyla kazanarak 3'te 3 yaptı.
Rockets'ta Kevin Durant 22, Reed Sheppard ve Tari Eason 19'ar sayı attı.
Hawks'ta ise Jalen Johnson 26 sayı, 16 asist, Dyson Daniels ve Nickeil Alexander-Walker 18'er sayı üretti.
Spor
Gecenin yıldızı Alperen Şengün