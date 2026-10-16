Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen duyuruldu

Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşandı. MCT Technic Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Gianmarco Pozzecco ile vedalaşıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Gianmarco Pozzecco ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gianmarco Pozzecco’ya görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler, Gianmarco!"