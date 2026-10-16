Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen duyuruldu
16:33, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 16:53, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray'dan konuya ilişkin resmi açıklama geldi.
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşandı. MCT Technic Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Gianmarco Pozzecco ile vedalaşıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Gianmarco Pozzecco ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gianmarco Pozzecco’ya görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler, Gianmarco!"
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