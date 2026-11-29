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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün en skorer oyuncu olduğu karşılaşmada Philadelphia 76ers'ı 131-93 yenerek 38 sayı farkla galip geldi.

Alperen Şengün'ün forma giydiği Rockets, milli basketbolcuların karşı karşıya geldiği mücadelede Adem Bona'nın görev yaptığı 76ers'ı Toyota Center'da ağırladı.

Rockets 15. galibiyetini aldı

Rockets'ın üst üste 3 olmak üzere 15. galibiyetini aldığı maçta yaklaşık 31 dakika süre alan Alperen Şengün, 21 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle oynayarak öne çıktı.

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Ev sahibi ekipte Amen Thompson 20, Jabari Smith Jr ise 17 sayı attı.

76ers'ta LeBron James, Joel Embiid ve Jaylen Brown gibi yıldızlar forma giymezken Tyrese Maxey 17, Kentavious Caldwell-Pope ve VJ Edgecombe 14'er sayı kaydetti.

Adem Bona, 27 dakikaya yakın sahada kaldığı maçta 8 sayı, 7 ribaunt ve 2 asist üretirken, Doğu Konferansı lideri 76ers sezonun 5. mağlubiyetini yaşadı.

Bucks, Thunder'ı mağlup etti

Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 119-111 mağlup etti.

Kel'el Ware'in 30 ve Ryan Rollins'in 28 sayısı, Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Bucks'ın üçüncü galibiyetine katkı sağladı.

Shai Gilgeous-Alexander 31, Ajay Mitchell 24 sayı attı ancak Thunder, peş peşe 4 olmak üzere sezonun 10. mağlubiyetini yaşamaktan kurtulamadı.

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