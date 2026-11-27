Ordu Büyükşehir Belediyespor, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalıp ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyor.
2001'den bu yana çeşitli liglerde ve bir kez de Avrupa kupasında mücadele eden Karadeniz ekibi, sezona iyi bir başlangıç yaparak 5 maçın 3'ünü kazandı.
Ligde 6. sırada yer alıyor
14 takımın yer aldığı ligde 6. sırada bulunan Ordu Büyükşehir Belediyespor'un bu sezonki ilk hedefi, ilk 8'e girip play-off maçlarını oynayabilmek.
Mor-beyazlı ekip, antrenör Cem Aslan idaresinde Atatürk Spor Salonu'nda antrenman yapıyor ve sezonu en iyi yerde tamamlayarak başarı yakalamayı amaçlıyor.
Sekmen sezon başlangıcından memnun
Takım kaptanı Ferda Sekmen, ekip olarak başarıya ulaşmak için ter döktüklerini söyledi.
Deneyimli basketbolcu, kısıtlı kadrolarına rağmen oynadıkları 5 maçta beklentileri karşıladıklarını ve sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını belirtti. Bundan sonraki müsabakalarda daha güzel şeylerin olacağına inandıklarını da kaydetti.
Sezon başında takıma transfer olan yeni oyuncularla daha da güçlendiklerini aktaran Sekmen, "Takım olarak iyi bir aile olduk. Bizim en büyük avantajımız bir bütün olabilmek. Bunu başardık." dedi.
"Sahada daha uyumlu oynuyoruz"
Sekmen, hedeflerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Bu sezonki hedefimiz, play-off maçlarına kalabilmek. Belediyemizin sağladığı imkanlarla ve oynadığımız bu güzel oyunla play-off oynama hakkını kazanmak istiyoruz. Kesinlikle ilk 8'e kalacağımıza inanıyoruz."
Tüm kadronun takıma yeni dahil olanlarla tecrübelerini paylaştığını belirten Sekmen, "Sahada daha uyumlu oynuyoruz. Takımımız maç sırasında ne yapacağını, nereye gideceğini biliyor. Artık büyük bütçeli ve kaliteli takımlara kafa tutabiliyor ve hatta yenebiliyoruz." diye konuştu.
Sekmen, taraftar desteğinin önemine işaret ederek taraftarlardan başarılarına ortak olmasını ve kendilerini motive etmesini istedi.
Sezon başında takıma transfer olan İbrahim Tektaş ise lige istedikleri gibi başladıklarını, her şeyin planladıkları gibi gittiğini söyledi.
Bu sezon play-off oynamak istediklerini dile getiren Tektaş, "Takım olarak çok iyiyiz. Moral ve motivasyonumuz üst düzeyde. İnşallah bunu başaracağız." dedi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.