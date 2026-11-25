Deplasmanda Washington Wizards'ı 131-116 yenen Boston Celtics, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda dört maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
Galibiyette öne çıkan isim, 41 sayı, 6 ribaunt ve 8 asistlik performans sergileyen Celtics'ten Jayson Tatum oldu.
Davis'in performansı yetmedi
Wizards'ta mağlubiyeti engellemeye Anthony Davis'in 33 sayı, 13 ribauntluk performansı yetmedi.
Wizards matematiksel olarak elenirken Celtics, NBA Kupası maçlarında namağlup yoluna devam ediyor.
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