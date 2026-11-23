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Nesibe Aydın Okulları'nın skorer oyun kurucusu Yağmur Kübra Önal, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan takımında hedeflerini yüksek tutuyor.

Ligin ilk 8 haftasının sonunda 6 galibiyete ulaşan Nesibe Aydın Okulları, son 3 maçında İstanbul Gençlik ve Emlak Konut'u sahasında farklı yendi, ligin şampiyonluk adaylarından ÇİMSA ÇBK Mersin'i de deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Takımın gösterdiği bu etkili performansta en dikkati çeken oyuncu Önal oldu.

Takımının son iki maçta (ÇİMSA ÇBK Mersin ve Emlak Konut) en skorer ismi olan Önal, açıklamalarda bulundu.

Bu sezon 8 maçın 7'sinde çift hanelere ulaşan Önal, Mersin deplasmanında 7'de 5 üçlük performansıyla 21 sayı kaydetti, son müsabakada Emlak Konut karşısında da 19 sayı attı. Önal, A Milli Takım'ın hayalini kuruyor.

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Önal: Milli takımımızda bulunup oraya destek olmak istiyorum

Alt yaş kategorilerinde milli takımlarda görev alan 26 yaşındaki basketbolcu, "Takımımızda önemli bir rol üstlendim. Bu rolde de takımıma en iyi desteği vermek istiyorum. Bu durum, performansımın en iyi şekilde artmasını sağlıyor. Hedeflerim bireysel olarak çok fazla. Milli takımımızda bulunup oraya destek olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dilara İrem Sancar Anadolu Ajansı Nesibe Aydın'a bu yıl transfer olan ve ilk kez Avrupa'da forma giyen ABD'li pivot Raegan Beers, Türk kadın basketbolunu övdü. Beers, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hedefi WNBA'de forma giymek

Önal, hedefinin sadece milli takımla sınırlı olmadığını vurgulayarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) de forma giymek istediğini dile getirdi.

Nevriye Yılmaz ve Sevgi Uzun'dan sonra WNBA'de sahaya çıkan bir diğer Türk oyuncu olmayı hedeflediğini aktaran şutör oyun kurucu, "En büyük hayallerimden biri de WNBA'de oynamak." dedi.

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Dilara İrem Sancar Anadolu Ajansı Nesibe Aydın'a bu yıl transfer olan ve ilk kez Avrupa'da forma giyen ABD'li pivot Raegan Beers, Türk kadın basketbolunu övdü. Beers, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ABD'li oyuncu Beers'ın ilk Avrupa deneyimi

Bu sezon Nesibe Aydın Okulları'na transfer olan ve ilk kez Avrupa'da forma giyen ABD'li pivot Raegan Beers, Türk kadın basketbolunu övdü.

Beers, son maçta Emlak Konut karşısında 17 sayı ve 9 ribauntla ön plana çıktı, ligde oynadığı 6 karşılaşmada da çift hanelere ulaştı.

İlk Avrupa deneyimini Türkiye'de yaşadığı için mutlu olduğunu anlatan 23 yaşındaki oyuncu, "ABD'de spora gösterilen ilgi tribünlere fazlasıyla yansıyor. Burada ise özellikle Ankara'da insanlar bana çok iyi davranıyor. Boş zamanlarımda Ankara'nın parklarında yürümekten çok keyif alıyorum. Tabii ABD ile Avrupa basketbolu arasında oyun tarzı ve atletizm açısından büyük farklılıklar var. Ben de Nesibe Aydın'da yeni şeyler öğreniyorum ve bu takımın bir parçası olduğum için büyük mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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