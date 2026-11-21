Aliağa Petkimspor, TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarın Galatasaray MCT Technic'in konuğu olacak.
Deplasmanda Trabzonspor'u 91-81 yenen Petkimspor, geçen hafta evinde Türk Telekom'u 88-84 mağlup ederek rakibini liderlik koltuğundan indirmişti.
Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak
9'uncu hafta karşılaşması, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı 8 müsabakada 5 galibiyet alan Petkimspor 5'inci sırada yer alırken, 4 galibiyeti bulunan Galatasaray 6'ncı basamakta bulunuyor.
İzmir temsilcisi, galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.
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