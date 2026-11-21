Afyon Belediye Yüntaş deplasmanında yarın çıkış arayacak olan Göztepe, Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-0, evinde Galatasaray'a 3-1 yenilmişti.
Karşılaşmayı Yılmazgil ve Özmen yönetecek
Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 10'uncu hafta mücadelesini Koray Yılmazgil ile Zafer Özmen'den oluşan hakem ikilisi yönetecek.
İzmir ekibi ligde 8 müsabakada 4 galibiyet alarak 8'inci sırada bulunurken, 9 maçta 2 galibiyeti olan Afyon temsilcisi düşme hattında 13'üncü basamakta yer alıyor.
Ligde son sırada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor ise saat 16.00'da deplasmanda Nilüfer Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
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