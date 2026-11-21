Sultanlar Ligi'nde seyirci ortalaması en yüksek takım Göztepe Yuppo

Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe Yuppo, iç sahada oynadığı 5 karşılaşmada toplam 14 bin 80 taraftarıyla maç başına 2 bin 816 seyirci ortalamasına ulaştı ve ligin seyirci ortalaması en yüksek takımı oldu.