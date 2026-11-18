Begüm Hepkaptan ile Damla Nur Dündar, Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden İlbank'ın orta oyuncuları olarak uyum, güven ve aile ortamının başarıya ulaşmada önemli rol oynadığını söyledi.

Kariyerlerinde iz bırakan dönemleri ve İlbank'taki deneyimlerini iki oyuncu da anlattı.

Hepkaptan: Buraya gelmemde en büyük etken aile ortamı oldu

Begüm, kulübün altyapısına ve yetiştirdiği voleybolculara dikkat çekerek şöyle konuştu: "Tesisleri olsun, aile ortamı olsun... İlbank çok köklü kulüp. Buraya gelmemde en büyük etken aile ortamı oldu. Çok çalışıyoruz ve hedeflerimiz daha da yükseliyor. İyi bir takım kurduk. Takım birliği yine her zamanki gibi aynı. Güzel ilerliyoruz."

Harun Özalp Anadolu Ajansı Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden İlbank'ın orta oyuncuları Begüm Hepkaptan ile Damla Nur Dündar (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Spora basketbolla başladı

Spora basketbol oynayarak başladığını anlatan Begüm, "Daha sonra voleybol antrenmanına davet edildim ve şu an mesleğim haline geldi. Antrenörüm de dahil ailem bu süreçte büyük destek oldu. Onlar olmasaydı büyük ihtimalle buralara gelemezdim." ifadelerini kullandı.

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29 yaşındaki orta oyuncu, Sarıyer'de oynadığı dönemin kendisi için özel olduğunu dile getirdi ve şöyle devam etti: "Sarıyer, ilk kez Sultanlar Ligi'ne çıktığım takım. Oraya transfer olduğumda 'voleybola yeniden başladım ve yeniden öğreniyorum' dedim. Sultanlar Ligi'nde oynamak bence başka bir seviye. Alt liglerde de oynadığım için rahatlıkla söylüyorum."

Örnek aldığı sporcuyu soran soruya Begüm, "Bence her voleybolcunun vereceği cevap Eda Erdem." yanıtını verdi.

Harun Özalp Anadolu Ajansı Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden İlbank'ın orta oyuncuları Begüm Hepkaptan ile Damla Nur Dündar (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Dündar ailesinin desteğini anlattı

Damla Nur Dündar, ailesinin desteğinin de önemli olduğunu söylerken voleybola ortaokulda öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını bildirdi.

Damla Nur, yeni yerlere ve takımlara uyum sağlamanın zaman zaman zorlayıcı olduğunu, buna rağmen bunun kendisine farklı deneyimler kazandırdığını anlattı.

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27 yaşındaki orta oyuncu, voleybola Ankara'da başladığını ve yeniden başkente dönmenin kendisi için ayrı anlam taşıdığını dile getirerek, "Altyapıdayken, bu salonda ablaları izlerken bunları hayal ediyordum. Hayal ettiğim şeyleri yaşıyor olmak benim için gerçekten çok kıymetli. Birçok yerde gezip deneyim kazandıktan sonra yeniden dönmek de Ankara'yı benim için daha özel bir yere taşıyor." diye konuştu.

Harun Özalp Anadolu Ajansı Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden İlbank'ın orta oyuncuları Begüm Hepkaptan ile Damla Nur Dündar (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

İlbank'ta üçüncü sezon

Damla Nur, İlbank'ta üçüncü sezonunu geçirdiğini ifade ederek, "Aynı kulüpte birkaç sezon oynamak çok konforlu hissettiren bir şey. Oyun sistemine ve kulübe adapte oluyoruz, yanımızdaki insana güveniyoruz. Bu da bence başarıyı getiren bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Voleybol dışında dizi ve film izlediğini, kitap okuduğunu ve örgü örmekten hoşlandığını anlatan Damla Nur, örnek aldığı sporcunun A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem olduğunu belirtti ve genç sporculara "düştüklerinde pes etmeden devam etmelerini ve hep ilerlemeyi hedeflemelerini" tavsiye etti.

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