Bitlis Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi, sunduğu spor imkanlarıyla son iki yılda binlerce kadının sporla tanışarak sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmasına katkı sağladı. Belediye bünyesinde hizmet veren merkezde kadınlara step aerobik, pilates, reformer pilates ve kardiyo gibi farklı branşlarda eğitimler veriliyor.

Bitlis Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi'nin sunduğu spor imkanları, son iki yılda binlerce kadının sporla tanışarak sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmasına katkı sağladı.

Belediye bünyesinde hizmet veren merkezde step aerobik, pilates, reformer pilates ve kardiyo gibi farklı branşlarda kadınlara eğitimler veriliyor.

Her yaştan kadının ve çocuğun yararlanabildiği merkezde kadınlar, uzman eğitmenler eşliğinde spor yaparak fiziksel aktivitelerini artırıyor ve sağlıklı yaşam için adım atıyor.

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İki yılda 8 bin kadına ulaşan merkez, kadınlara spor yapma, günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşma ve sosyal çevrelerini genişletme imkanı sunuyor.

"8 Bin kadın sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz"

Merkezde spor eğitmeni olarak görev yapan Aysun Kurtkan, kadınların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra ruhsal ve sosyal yönden de güçlenmelerini hedeflediklerini söyledi.

Kurtkan, kadınlara yalnızca spor yapmayı öğretmediklerini, yaşamlarında da olumlu değişimlere katkı sunduklarını belirterek, "Özellikle kilo verme sürecinde önemli başarılar elde eden öğrencilerimiz var. 120 kilodan 60 kiloya düşen, 28 kilo ve 48 kilo veren öğrencilerimiz bulunuyor. Öğrencilerimiz bu süreçte büyük bir mücadele vererek bilinçli ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi başardılar. Bu değişim, yalnızca fiziksel sağlıklarına değil, ruhsal ve mental sağlıklarına da önemli katkılar sağladı." dedi.

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Bazı kadınların kilo vererek sağlıklı bir yaşama adım attığını ve bugün merkezde eğitmen olarak görev yaptığını anlatan Kurtkan, şöyle devam etti:

"Kilo veren öğrencilerimiz arasında bugün eğitmenlik yapan kadınlarımızın olması da bizim için ayrıca gurur verici. Böylece hem sağlıklarına kavuşuyor hem de bir meslek edinerek başka kadınlara örnek oluyorlar. Bildiğiniz gibi obezite, dünya genelinde giderek artan önemli bir sağlık sorunu. Türkiye'de de obezite oranları yükselmeye devam ediyor. Biz de bu hastalıkla mücadelede sporun ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini vurgulayarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Sloganımız ve hedefimiz net. Bitlis'te spor yapan kadınların sayısını artırmayı, daha fazla kadını farklı spor dallarıyla buluşturmayı ve iki yılda ulaştığımız 8 bin kadın sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz."

Berfin Sidar Aşit Anadolu Ajansı Bitlis Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi, sunduğu spor imkanlarıyla son iki yılda binlerce kadının sporla tanışarak sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmasına katkı sağladı. Belediye bünyesinde hizmet veren merkezde kadınlara step aerobik, pilates, reformer pilates ve kardiyo gibi farklı branşlarda eğitimler veriliyor.

"Kilo verdikten sonra özgüvenim yeniden yerine geldi"

Merkezden yararlanan Serap Aydın, iki yıldır düzenli spor yaptığını ve sağlıklı beslendiğini ifade ederek bu süreçte 60 kilo verdiğini söyledi.

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Spor sayesinde hem fiziksel hem de sosyal yaşamında önemli değişiklikler yaşadığını dile getiren Aydın, "120 kiloydum. Hastaneye gittiğimde doktorum bana mide ameliyatı olmam gerektiğini söyledi ancak mide ameliyat istemedim. Daha sonra belediyemizin Kadın Yaşam Merkezi'ne gelmeye başladım. Önceden dışarı çıkamıyordum, elbise alamıyordum. Eve hapsolmuştum. Sosyal bir hayatım yoktu. Kilo verdikten sonra özgüvenim yeniden yerine geldi. Artık istediğim her şeyi giyebiliyorum. Buraya geldiğimde hem çok güzel bir ortamla karşılaşıyorum hem de kadın arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyorum." diye konuştu.

Berfin Sidar Aşit Anadolu Ajansı Bitlis Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi, sunduğu spor imkanlarıyla son iki yılda binlerce kadının sporla tanışarak sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmasına katkı sağladı. Belediye bünyesinde hizmet veren merkezde kadınlara step aerobik, pilates, reformer pilates ve kardiyo gibi farklı branşlarda eğitimler veriliyor.

Kuzu: Bedenen güçlendim, ruhen dinlendim

Merkezde düzenli olarak spor yapan Özlem Kuzu da sporun artık hayatının önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.

Kuzu, iki yıldır merkezde pilates, aerobik ve kardiyo gibi farklı branşlarda spor yaptığını belirterek, "Bedenen güçlendim, ruhen dinlendim. İş yoğunluğunun stresini üzerimden atarken hayata dair motivasyonumu da yeniden kazanıyorum. Burada kazandığım motivasyon, bir sınıf öğretmeni olarak meslek hayatıma da çok güzel yansıyor. Bitlis'te özellikle kadınlara sosyalleşme imkanı sunan, keyifli ve sağlıklı bir ortamın oluşturulması çok önemli. Biz burada sadece spor yapmıyor, aynı zamanda sosyalleşiyor ve çok güzel dostluklar kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Berfin Sidar Aşit Anadolu Ajansı Bitlis Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi, sunduğu spor imkanlarıyla son iki yılda binlerce kadının sporla tanışarak sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmasına katkı sağladı. Belediye bünyesinde hizmet veren merkezde kadınlara step aerobik, pilates, reformer pilates ve kardiyo gibi farklı branşlarda eğitimler veriliyor.

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