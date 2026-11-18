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Türk ve dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının 9. yılında mezarı başında anıldı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu halterci için ölümünün 9. yılı nedeniyle Türkiye Halter Federasyonu tarafından Edirnekapı Mezarlığı’nda anma töreni düzenlendi.

Törene aile ve sporcular katıldı

Törene Türkiye Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü, Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun, Süleymanoğlu’nun ailesi, Balkan dernekleri, genç sporcular ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan isimlerden biri Ünlü oldu.

Ünlü: Onun kaldırdığı ağırlıklar unutulabilir mi!

Ünlü, Süleymanoğlu’nun Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran, dünyanın hayranlıkla izlediği büyük bir şampiyon olduğunu söyledi.

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Ünlü, "Naim yalnızca ağırlıkları kaldıran bir sporcu değil, imkansız denilenin mümkün olduğunu gösteren bir iradenin, pes etmemenin ve mücadele ruhunun adıydı." dedi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile dünya rekorlarıyla Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında göndere çektiren Süleymanoğlu’nu Ünlü, Türk sporunun unutulmaz efsanesi ve dünya halter tarihinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri diye niteledi.

Ünlü, milletin gururu olan Süleymanoğlu’nu bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla andığını söyledi ve şöyle devam etti:

"Onun kaldırdığı ağırlıklar unutulabilir mi? Kırdığı rekorlar silinebilir mi? Dünyaya dinlettiği İstiklal Marşı'mız unutulabilir mi? Asla. Çünkü şampiyonlar madalyalarıyla, efsaneler ise tarihe bıraktıkları izlerle yaşarlar."

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Bulgaristan’daki Kırcaali’nin Belediye Başkanı Erol Mümün ise Cep Herkülü lakabıyla tanınan merhum Süleymanoğlu’nun tüm dünyada Türklerin gururu olduğunu, hafızalarda ve kalplerde yer edindiğini söyledi.

Mümün, "Birçok nesle örnek olan ve ilham veren büyük şampiyon, sayısız rekora imza atarak adını spor tarihine altın harflerle yazdırmıştır" diye konuştu.

Tören, okunan duaların ardından sona erdi.

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