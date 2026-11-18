İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri, Pendik Sahili'ndeki palmiye ağaçlarını motorlu testerelerle kesti. Vatandaşlar, çalışmanın gerekçesinin açıklanmasını istedi. Kesim anları havadan görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler ekipleri tarafından motorlu testerelerle kesilen Pendik Sahili'ndeki palmiye ağaçlarına vatandaşlar tepki gösterdi.
Kesim anları havadan görüntülenirken, vatandaşlar ağaçların kesilme gerekçesinin açıklanmasını istedi.
Bilimsel rapor ve denetim talebi
Çalışmaların hangi gerekçeyle yapıldığının kamuoyuna açıklanmasını isteyen vatandaşlardan biri, kendi çektiği video aracılığıyla bir açıklama yaptı.
Söz konusu vatandaş, ağaçlar hastalanmadan önce gerekli bakım çalışmalarının yapılıp yapılmadığını sorguladı.
Kesimlere ilişkin bilimsel raporların ve denetim süreçlerinin açıklanması gerektiğini de dile getirdi.
Yurdakul: İnsanlar bu ağaçların neden kesildiğini illa ki bilmek ister
Kesim gerekçesinin açıklanması için çağrıda bulunan vatandaşlardan Bayram Yurdakul, ağaçlarda herhangi bir olumsuzluk görmediğini söyledi.
Yurdakul, "Ben de gezmeye geldim, ağaçların kesildiğini gördüm. Herhangi bir olumsuzluk da yok ağaçta ama neden kesildiğini ben de bilmiyorum; belediyemizin bununla ilgili bir açıklaması vardır büyük ihtimal" ifadelerini kullandı.
Yurdakul şöyle devam etti:
"Yeni geldim buraya. En azından bir gerekçeli tabela falan koysalardı, hani ’Şu nedenle kesildi’ diye. Biz doğayı korumayı seven insanlarız, bir de bu COP31 düzenlendi biliyorsunuz bununla ilgili de zaten çevre dostu bir ülkeyiz. İnsanlar bu ağaçların neden kesildiğini illa ki bilmek ister. Büyük bir tepkiye yol açtı bence. Çünkü bir açıklaması olsaydı en azından insanlar ona göre olumlu karşılardı"
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