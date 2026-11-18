Pendik Sahili'ndeki palmiye ağaçlarının İBB Park ve Bahçeler ekiplerince motorlu testerelerle kesilmesine vatandaşlar tepki gösterdi ve gerekçenin açıklanmasını istedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler ekipleri tarafından motorlu testerelerle kesilen Pendik Sahili'ndeki palmiye ağaçlarına vatandaşlar tepki gösterdi.

Kesim anları havadan görüntülenirken, vatandaşlar ağaçların kesilme gerekçesinin açıklanmasını istedi.

IHA Pendik Sahil'indeki palmiye ağaçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler ekipleri tarafından motorlu testerelerle kesildi. Kesim anları havadan görüntülenirken, duruma tepki gösteren vatandaşlar ağaçların kesilme gerekçesinin açıklanmasını istedi.

Bilimsel rapor ve denetim talebi

Çalışmaların hangi gerekçeyle yapıldığının kamuoyuna açıklanmasını isteyen vatandaşlardan biri, kendi çektiği video aracılığıyla bir açıklama yaptı.

IHA Pendik Sahil'indeki palmiye ağaçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler ekipleri tarafından motorlu testerelerle kesildi. Kesim anları havadan görüntülenirken, duruma tepki gösteren vatandaşlar ağaçların kesilme gerekçesinin açıklanmasını istedi.

Söz konusu vatandaş, ağaçlar hastalanmadan önce gerekli bakım çalışmalarının yapılıp yapılmadığını sorguladı.

Kesimlere ilişkin bilimsel raporların ve denetim süreçlerinin açıklanması gerektiğini de dile getirdi.

IHA İstanbul Pendik Sahili'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri tarafından palmiye ağaçlarının motorlu testerelerle kesilmesine tepki gösteren vatandaşlar, çalışmaların hangi gerekçeyle yapıldığının kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Yurdakul: İnsanlar bu ağaçların neden kesildiğini illa ki bilmek ister

Kesim gerekçesinin açıklanması için çağrıda bulunan vatandaşlardan Bayram Yurdakul, ağaçlarda herhangi bir olumsuzluk görmediğini söyledi.

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Yurdakul, "Ben de gezmeye geldim, ağaçların kesildiğini gördüm. Herhangi bir olumsuzluk da yok ağaçta ama neden kesildiğini ben de bilmiyorum; belediyemizin bununla ilgili bir açıklaması vardır büyük ihtimal" ifadelerini kullandı.

IHA Pendik Sahil'indeki palmiye ağaçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler ekipleri tarafından motorlu testerelerle kesildi. Kesim anları havadan görüntülenirken, duruma tepki gösteren vatandaşlar ağaçların kesilme gerekçesinin açıklanmasını istedi.

Yurdakul şöyle devam etti:

"Yeni geldim buraya. En azından bir gerekçeli tabela falan koysalardı, hani ’Şu nedenle kesildi’ diye. Biz doğayı korumayı seven insanlarız, bir de bu COP31 düzenlendi biliyorsunuz bununla ilgili de zaten çevre dostu bir ülkeyiz. İnsanlar bu ağaçların neden kesildiğini illa ki bilmek ister. Büyük bir tepkiye yol açtı bence. Çünkü bir açıklaması olsaydı en azından insanlar ona göre olumlu karşılardı"

IHA Bir vatandaş kendi çektiği video aracılığıyla yaptığı açıklamada, ağaçların hastalanmadan önce gerekli bakım çalışmalarının yapılıp yapılmadığını sorgulayarak, kesimlere ilişkin bilimsel raporların ve denetim süreçlerinin açıklanması gerektiğini dile getirdi.

IHA Pendik Sahil'indeki palmiye ağaçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler ekipleri tarafından motorlu testerelerle kesildi. Kesim anları havadan görüntülenirken, duruma tepki gösteren vatandaşlar ağaçların kesilme gerekçesinin açıklanmasını istedi.

IHA Pendik Sahil'indeki palmiye ağaçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler ekipleri tarafından motorlu testerelerle kesildi. Kesim anları havadan görüntülenirken, duruma tepki gösteren vatandaşlar ağaçların kesilme gerekçesinin açıklanmasını istedi.

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