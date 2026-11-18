800 bin liralık ihanet: Avcılar’da felç geçiren annesinin tüm birikimiyle otomobil alıp kaçtı

Avcılar'da akciğer kanseri teşhisi konulan ve beyin ameliyatının ardından felç olan Şuse Yılmaz’ın (70) oğlu C.S., annesinden yaklaşık 800 bin lira alarak otomobil satın aldı. C.S., annesini hastaneye götürüp getirebilmek bahanesiyle aldığı otomobille ortadan kayboldu. Üvey oğlunun kendilerini dolandırdığını belirterek şikayetçi olan Şuse Yılmaz’ın eşi Aydın Yılmaz, "Üç gün beni hastaneye getirip götürdü. ‘Benim işim var, işimi görünce geleceğim.’ dedi, gitti. Bir gün aradı, ikinci günü aradı, ondan sonra numaramı engelledi" dedi.