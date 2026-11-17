Çatalca'da depo olarak kullanılan bir adrese düzenlenen operasyonda 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli R.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Çatalca'daki bir depoda yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaşıldı.
İstihbarat üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, 12 Kasım'da depoya operasyon düzenledi.
Şüpheli R.S. tutuklandı
Depoda yapılan aramada 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ile 25 litre 150 mililitre aseton ele geçirildi.
Operasyonun ardından gözaltına alınan R.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
R.S., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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