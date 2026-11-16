Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili TikTok hesaplarında tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli Müslüm Ayberk Doğan tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Minguzzi'nin ölümüne ilişkin tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Doğan, 15 Kasım'da gözaltına alındı.
Doğan cezaevine gönderildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "tehdit" ve "halk arasında panik ve korku oluşturmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Minguzzi 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti
15 yaşındaki Minguzzi, 24 Ocak 2025'te İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan Minguzzi hastanede tedavi altına alınmış, 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetmişti.
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