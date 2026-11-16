Valilik tarih ve saat verdi: İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Yerel olarak metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin beklendiğini bildiren Valilik, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.