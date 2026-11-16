Miras vurgununda 'joker' yöntemi: Ölülerin servetine göz diken beş zanlı tutuklandı

İstanbul'da motosikletliler Gazze için bir araya geldi: Ariel isimli siyonist 'demir at'lardan rahatsız oldu

İstanbul'da 3 bini aşkın motosikletlinin katılımıyla gerçekleştirilen ve beş kişinin Gazze'ye gitmek üzere yola çıkacağı dayanışma etkinliği, İsrail yanlısı bir sosyal medya kullanıcısını rahatsız etti. X hesabından, Gazze için yola çıkan motosikletlileri hedef alan 'Ariel Burak Kaplan' isimli İsrail sevici, paylaşımında 'Terminatör' göndermesi yaparak alaycı ve tehditkar ifadeler kullandı.