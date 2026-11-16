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Miras vurgununda 'joker' yöntemi: Ölülerin servetine göz diken beş zanlı tutuklandı

18:41, 16/11/2026, Pazartesi
DHA
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İstanbul merkezli 3 ilde, yurt dışında hayatını kaybeden veya gaiplik kararı verilen Türk vatandaşlarının miraslarını sahte belgelerle ele geçirmeye çalışan şüphelilere operasyon düzenlendi. Mirasçısı bulunmayan kişilerin dosyalarını hedef alan şüphelilerin, fiziksel benzerliği olan kişileri joker olarak kullandığı ve sahte pasaportlarla bankalardan para çektiği belirlendi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma başlattı.

Yurt dışında yaşayan ve hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki mirasları hedef alındı. Şüpheliler özellikle mirasçısı bulunmayan kişilerin miras dosyalarını takip etti.

Sahte pasaportlu joker


Şüpheliler, miras sahipleriyle benzer fiziki özelliklere sahip kişileri joker olarak kullandı. Bu kişiler sahte pasaportlarla banka şubelerine giderek miras hesaplarındaki paraları çekti.

Çekilen paralar şüphelilere ve birinci derece yakınlarına aktarılarak izlerinin kaybettirilmesi amaçlandı.

Eş zamanlı operasyonlar


İstanbul, Bilecik ve Kırklareli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Eski avukat yakalandı


Operasyonda, dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık suçlarının da aralarında bulunduğu 19 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan eski bir avukat da yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Başlıklar :miras dolandırıcılığısahte pasaportjoker mirasçıistanbul emniyet müdürlüğü
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Miras vurgununda 'joker' yöntemi: Ölülerin servetine göz diken beş zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma başlattı.

Yurt dışında yaşayan ve hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki mirasları hedef alındı. Şüpheliler özellikle mirasçısı bulunmayan kişilerin miras dosyalarını takip etti.

Sahte pasaportlu joker


Şüpheliler, miras sahipleriyle benzer fiziki özelliklere sahip kişileri joker olarak kullandı. Bu kişiler sahte pasaportlarla banka şubelerine giderek miras hesaplarındaki paraları çekti.

Çekilen paralar şüphelilere ve birinci derece yakınlarına aktarılarak izlerinin kaybettirilmesi amaçlandı.

Eş zamanlı operasyonlar


İstanbul, Bilecik ve Kırklareli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Eski avukat yakalandı


Operasyonda, dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık suçlarının da aralarında bulunduğu 19 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan eski bir avukat da yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

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