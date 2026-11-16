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Arnavutköy'de otomobilin çarptığı yaya, servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

10:36, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 10:41, 16/11/2026, Pazartesi
DHAIHAAA
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Arnavutköy'de otomobilin çarpması sonucu savrularak servis aracının altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Arnavutköy'de yaşanan feci ölümde, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Önalan'a (61) otomobil çarptı, ardından servis minibüsü üzerinden geçti. Önalan olay yerinde hayatını kaybetti, 2 sürücü gözaltına alındı.

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Önalan'a (61), otomobil çarptı. Yolda ilerleyen servis minibüsü ise, Önalan'ın üzerinden geçti. Yaya olay yerinde hayatını kaybetti; 2 sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Memba Işıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek istediği sırada, M.Y.K. yönetimindeki 34 BSJ 983 plakalı otomobil Önalan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Önalan’ın üzerinden, arkadan gelen N.Ö. idaresindeki 34 VKC 45 plakalı servis minibüsü geçti.

DHA

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Peş peşe yaşanan kazaların ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaya Önalan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Önalan’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.Y.K. ile servis minibüsü sürücüsü N.Ö., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


DHA

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Başlıklar :Arnavutköymehmet önalanarnavutköy trafik kazasıeski edirne asfaltı caddesi
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Arnavutköy'de otomobilin çarptığı yaya, servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti
Arnavutköy'de otomobilin çarpması sonucu savrularak servis aracının altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
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