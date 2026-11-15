Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İstanbul Havalimanı’nda yürütülen risk analizi çalışmasında, Katar’dan gelen İ.M.'nin valizinde 12 bin 820 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Riskli olarak değerlendirilen yolcuya arama

Tayland’dan Katar’a, oradan da İstanbul’a gelen İ.M., İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Narkokim Kısım Amirliği personelince riskli olarak değerlendirildi. İ.M, Bangkok’tan Doha aktarmalı olarak İstanbul’a uçakla geliyordu.

Ekipler, şüphelinin üzerinde ve valizinde arama yaptı.

Valizden vakumlu poşetler çıktı

Aramada, 12 farklı gıda ambalajına gizlenmiş vakumlu poşetlerin içinde esrar olduğu düşünülen yeşil renkli bitki parçacıkları bulundu. Poşetlerdeki uyuşturucu maddenin toplam ağırlığı 12 kilo 820 gram olarak tespit edildi.

Reklam Reklam

Adli işlemler sürüyor

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. İşlemlerin ardından şüpheli, Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık piyasa değerinin 11 milyon 538 bin lira olduğu belirlendi.

Reklam Reklam

Gündem

Valilik duyurdu: Şanlıurfa'da zehir tacirlerine operasyon

Gündem

'Çobanlar Grubuna' uyuşturucu gelirlerini aklama operasyonu

Gündem

Mersin'de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: 17 kişi tutuklandı

Gündem

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınmıştı: Tutuklandı