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Esenyurt'ta devriye gezen polis ekipleri, 134 suç kaydı ve 94 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç.'yi (50) sokakta yakaladı. Uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C. (38) ise hastane çıkışında gözaltına alındı.

30 Ayrı dosyada 134 suç kaydı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 11 Kasım'da ilçede devriye görevindeyken şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Arkadaşıyla birlikte gezen kişinin kimliğini sorgulayan ekipler, Ö.Ç. isimli bu kişinin 30 ayrı dosyada 134 suç kaydı olduğunu tespit etti.

Hakkında 94 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA

Para cezası da belirlendi

Ö.Ç. hakkında yürütülen detaylı sorgulamada, hükümlünün karşılıksız çek ve benzeri suçlardan 2 milyon 275 bin 282 lira para cezası bulunduğu da ortaya çıktı.

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DHA

Hastane çevresinde durduruldu

İlçedeki devriye görevini sürdüren ekipler, 12 Kasım'da Esenyurt Devlet Hastanesi çevresinde M.C.'den şüphelendi. Durdurulan M.C.'nin yapılan sorgulamada "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan arandığı ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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