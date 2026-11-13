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Adana'da jandarma ekipleri, hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.M.'yi saklandığı dairede banyo kapısının arkasında yakaladı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbari çalışma yürüttü. Çalışmada firarinin, Yüreğir ilçesinde akrabasına ait 3 katlı binada saklandığı tespit edildi.

6 ayrı suçtan yakalama kararı vardı

M.M.'nin hakkında 6 ayrı suçtan yakalama kararı bulunuyordu. Hükümlünün 5 ayrı nitelikli dolandırıcılık ve 1 hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan arandığı öğrenildi.

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IHA ADANA’DA HAKKINDA 23 YIL 5 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ HÜKÜMLÜ, JANDARMANIN OPERASYONUNDA BANYO KAPISININ ARKASINA SAKLANMIŞ HALDE YAKALANDI.

Binada arama yapıldı

Belirlenen adrese Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Ekipler, yaklaşık 3 saat boyunca bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararının ardından da binada arama yapıldı.

Binanın 2'inci ve 3'üncü katlarındaki aramalarda hükümlüye rastlanmadı.

IHA ADANA’DA HAKKINDA 23 YIL 5 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ HÜKÜMLÜ, JANDARMANIN OPERASYONUNDA BANYO KAPISININ ARKASINA SAKLANMIŞ HALDE YAKALANDI.

Kapı kırılarak içeri girildi

Binadakiler, 1'inci katın giriş kapısının kilitli olduğunu ve anahtarının kayıp olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine ekipler kapıyı kırarak daireye girdi. Firari hükümlü, bu kez banyo kapısının arkasında gizlenmiş halde bulundu.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.M., önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.

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